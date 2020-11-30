وقفة احتجاجية لموظفو الرقابة على الأغذية والرقابة الإدارية أمام مجلس النواب

نظم موظفي هيئة الرقابة الإدارية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الاثنين أمام المجلس النواب الليبي بطرابلس وقفة احتجاجية على خلفية القرارات والإجراءات الصادرة مؤخرا من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن إعفاء مدير عام المركز ومخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بتجميد وتوقيف حسابات ومرتبات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأضاف المركز خلال بيانًا له أن كافة الإجراءات باطلة قانونيا رجوعا لكتاب مجلس النواب الليبي الموجه لرئيس هيئة الرقابة في شأن ايقاف التعامل مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ونقل تبعيته من هيئة الرقابة الادارية إلى مجلس النواب الليبي.

وبين أن هذا الأمر جعل الموظفين للخروج في مظاهرة أمام مجلس النواب الليبي، للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم وإعفاء رئيس الهيئة لما بدر منه من سوء استعمال للسلطة واقحام الموظف في شؤون لا دخل لهُ فيها.

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