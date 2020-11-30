مازوز يتسلّم مهامه مديرا لصندوق الإنماء

تسلم المدير العام المكلف بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد الله مازوز، مهامه مديرا عاما للصندوق.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بين المدير المعفي السابق والمدير العام المكلف مؤخرًا بمقر الصندوق في طرابلس، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمود الوشاحي، ومديري الإدارات والمكاتب.

يذكر أن النائب في المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ووزير المالية المفوّض، فرج بومطاري، ووزير التخطيط، طاهر الجهمي، قاموا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماع موسّع، عُقد بحضور كامل أعضاء الصندوق، حيثُ خلص الاجتماع حول تكليف مدير تنفيذي للصندوق، وإعادة تشكيل مجلس إدارة وتكليف مدير عام جديد.

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