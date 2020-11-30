“أوبك” تعقد اجتماعا وزاريا بهدف خفض الإنتاج

بدأت، الاثنين، القمة الوزارية لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، افتراضيا؛ بهدف خفض إنتاج النفط مستقبلا، حيث يزال وباء كورونا يلقي بظلاله على السوق العالمية.

وحذر وزير الطاقة الجزائري، بصفته الرئيس الدوري للمنظمة، من أنه لا يزال للأزمة الصحية “انعكاسات سلبية غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي وبالتالي على أسواق الطاقة”.

والتزمت أوبك بتخفيضات هائلة في إنتاج دولها من النفط لتكييفه مع الطلب الذي تراجع كثيرا، في خطوة ساهمت في رفع الأسعار من جديد لكن كان لها تأثير كبير على إيرادات المنتجين حيث لاتزال حماية السوق الهدف المشترك للدول المنتجة.

يشار الى أن أسعار النفط شهدت تعافيا تدريجيا عقب انزلاقها إلى مستويات غير مسبوقة في أبريل الماضي.

المصدر: الحرة نت

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