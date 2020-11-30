بعد ارتفاع كبير.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الاجنبية والذهب بالسوق الموازية بالتفصيل مساء اليوم

قفز سعر الدولار الامريكي بشكل كبير مقابل الدينار الليبي لليوم السادس على التوالي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعا قياسيا في تداولات السوق الموازية مساء الاثنين.

وواصل الدولار الامريكي الارتفاع الكبير في التعاملات مساءا اليوم مقابل الدينار الليبي بعد تجاوزه حاجز الـ7 دنانير.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 30-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

6.820 ~6.840 بيع في زليتن

6.800 ~6.810 شراء

6.800 ~6.820 بيع في طرابلس&مصراتة

6.770 ~6.780 شراء

6.780 ~6.800 بيع في بنغازي

6.750 ~6.770 شراء

أعلى سعر للدولار اليوم ب7.150 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.81 دينار

اليورو: 8.150 بيع / 8.100 شراء

*أعلى سعر لليورو كان ب8.480 دينار

*أقل سعر لليورو كان ب8.120 دينار

الباوند : 8.870 بيع / 8.800 شراء

*أعلى سعر للباوند كان ب9.250 دينار

*أقل سعر للباوند كان ب8.770 دينار

فضة كسر 3.10 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 10 دينار على حسب العيار

ذهب جديد 18 من 340 دينار

21 من 385 دينار

ذهب مستعمل 18 من 285 دينار

21 من 340 دينار

كسر ذهب 18 = 272 دينار

21 = 317.3 دينار

22 = 332.4 دينار

24 = 362.6 دينار

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