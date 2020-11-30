الديوان التونسي: حركة المعابر مع ليبيا تتم بسلاسة وبنسق تصاعدي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الديوان التونسي للمعابر الحدودية أن حركة المسافرين والحركة التجارية بين تونس وليبيا تتم بنسق تصاعدي.

ونفى الديوان في بيان صحة تأثر حركة النقل بين الجانبين، وذلك في تعليق على تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى توقف مئات الشاحنات بمعبر رأس اجدير.

وأفاد الديوان بأن حركة عبور المسافرين والحركة التجارية عبر معبر رأس اجدير من ولاية مدنين منذ فتح الحدودية البرية مع ليبيا تتم بسلاسة .

وسجل المعبر منذ افتتاحه في الرابع عشر من نوفمبر وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري دخول 9910 مسافرين، وخروج 8901 مسافر ودخول 3305 سيارات، وخروج 2641 سيارة، ودخول 849 شاحنة، وخروج 456 شاحنة.