بومطاري يتسلم الحساب الختامي لعام 2009

تسلم وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، الاثنين، الحساب الختامي لسنة 2009، ضمن خطة وزارة المالية في الإسراع بإقفال الحسابات الختامية المتأخرة للدولة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته بحسابها في موقع “فيسبوك”، إن الفريق المكلف ببرنامج إقفال الحسابات الختامية يواصل جهوده لإقفال باقي السنوات المالية المتأخرة للدولة.

ووفق الوزارة، فإن مشروع إقفال الحسابات الختامية يعد محطة من محطات مشروع إصلاح المالية العامة الذي تتبناه الوزارة وستلحقه خطوات في هيكلة العمل المالي وبناء القدرات البشرية المتخصصة وصولاً لحساب الخزانة الموحد.

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