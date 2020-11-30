حصري: أعضاء ملتقى الحوار السياسي يطلقون المقترح الخامس لآلية اختيار رئيس للرئاسي و مجلس الوزراء

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على باقي مقترحات أعضاء ملتقى الحوار الليبي السياسي والتي يبلغ اجماليها اثنى عشر .

حيث نص المقترح الخامس على تسمية المرشحين من خلال المجمعات الانتخابية حيث يتم تزكية 4 للجنوب و5 للشرق و 7 للغرب .

كذلك يتم التصويت داخل المجمعات الانتخابية لاختيار مرشح واحد عن كل اقليم لرئاسة الوزراء ويكون الفائز من حصل على 1+50 .

بالإضافة إلى أنه يتم عرض الأسماء الفائزة على الجلسة العامة للتصويت واختيار رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية الخاصة الثلثين على أن يكون بينهم نصف الأعضاء زائد واحد من الاقليمين الأخرين .

وتضمن المقترح أن يتم اختيار رئيس الوزراء قبل الجلسة العامة ويعتبر المرشحين الأخرين نواباً للرئيس الوزراء بشكل تلقائي ويكون اختيار رئيس المجلس الرئاسي من خلال تحديد رئيس الوزراء يكون رئيس المجلس من الأعضاء الثلاثة الفائزين من الاقليم الأكثر عدد سكاني والمخالف عن اقليم مجلس الوزراء .

كما انه اعتماداً على مبدأ العدالة الإقليم الذي لا يحالفه الحظ في رئاسة الرئاسي أو في رئاسة الوزراء وبذلك يكون عضوين له في الحكومة ويتم اختياره من قبل المجمع الانتخابي للإقليم .

كما تقوم رئاسة الحكومة مجتمعة بتشكيل حكومة وفق المهلة والضوابط المحددة وفقاً للمقترح الذي نشرته صدى حصرياً .

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