حصري لصدى : “الحبري” يكشف تفاصيل قضية زرع القيم بالمصارف وتصحيح بعض الإجراءات.. ويفصح عن احالة مجموعة إلى مباحث الأموال العامة

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول قضية زرع قيم ووجود اختلاسات ببعض المصارف .

حيث قال محافظ المركزي بالبيضاء أن هناك عمل كبير بشأن هذا الموضوع لخطورته و حساسيته وتأثيره على سمعة القطاع المصرفي وهو يتعلق بأمن المعلومات في المصارف .

وكشف “الحبري” عن احالة مجموعة إلى مباحث الأموال العامة وتم تصحيح بعض الإجراءات ولكن المهم حتى الآن هو عدم فقدان أية أموال نتيجة هذا الزرع غير الشرعي.

وقال “الحبري” في تصريح خاص لصدى خلال الأيام القادمة سيتم بحث مع المصارف الرئيسية كيفية تطوير أمن المعلومات وخلق أدوات الحماية المناسبة واجراء اختبارات الاختراق على الأنظمة القائمة لمنع تكرار ما حدث قدر الإمكان .

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