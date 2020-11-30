“بلدي مصراتة”: بحثُ مشكلة السيولة مع مديري المصارف

شهد ديوان بلدية مصراتة اجتماعاً لعميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل الديوان -الاثنين- مع مديري المصارف التجارية العاملة في مصراتة لمناقشة وضع خارطة تعاون بين البلدية والمصارف التجارية-حسب ما أورده مكتب العلاقات والأعلام بالبلدية.

وبحث المجتمعون الأزمة التي يعانيها المواطن داخل البلدية من عدم توفر السيولة داخل المصارف، ومعالجتها عن طريق تداول البطاقة الإلكترونية، وتسهيل إجراءاتها، وتوعية المواطنين وإرشادهم لاستخدامها في عمليات الشراء، فيما اتفق الطرفان في ختام الاجتماع على أن يضم اللقاء المقبل رجال الأعمال أيضاً لوضع حلول مستعجلة للتخفيف من حدة الأزمة>

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