“صنع الله” يطلع على مستجدات مشروع معهد بنغازي للتقنية النفطية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس فريق إنشاء معهد بنغازي للتقنية النفطية، عبد السلام العقيلي ومدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة آخر المستجدات مشروع إنشاء المعهد والخطوات التي تمت بخصوص مرحلة التصاميم الهندسية لمبنى المشروع، إضافة إلى الاطلاع على الإجراءات الإدارية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بالتنفيذ.

وشهد الاجتماع، مناقشة المناهج التعليمية المقترحة، والخطوات التي وُضعت مع معهد النفط للتدريب والتأهيل، والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية.

من جهته، أكد “صنع الله”، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستُقدّم الدعم اللازم لإنشاء هذا المعهد بمدينة بنغازي؛ لينضمّ إلى بقية المعاهد والمراكز التدريبية بالقطاع.

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