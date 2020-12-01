“بن شتوان” يبحثُ وضع “مليتة” المالي ومصير المرتبات المتأخرة

بحث رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة “مليتة للنفط والغاز”، محمد بن شتوان، خلال اجتماع ضمّ عضويْ لجنة الإدارة للشؤون الإدارية والمالية ومديري الإدارة العامة للمالية؛ الوضع المالي الحالي للشركة.

وأكد “بن شتوان”، خلال الاجتماع، على ضرورة سرعة دفع المرتبات المتأخرة للمستخدمين في أسرع وقت ممكن، وإيجاد طرق تكفل عدم التأخر فيها مستقبلاً، إضافة إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستخدمين، والمتمثلة في تأخّر المرتبات.

واطلع “بن شتوان”، في وقت سابق، خلال اجتماعه الأول في الشركة، بعد استلامه مهام الرئيس، على سير العمل بالشركة، وسبل تذليل كافة العراقيل التي تواجه سير العمل بها.

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