مالية الوفاق تستلم الحساب الختامي لعام 2009

تسلم وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري الحساب الختامي لعام ألفين وتسعة،الذي يأتي ضمن خطة الوزارة للإسراع بإقفال الحسابات الختامية المتأخرة للدولة.

وقالت وزارة المالية إن الفريق المكلف ببرنامج إقفال الحسابات الختامية يواصل جهوده لإقفال باقي السنوات المالية المتأخرة للدولة.

هذا ويعد مشروع إقفال الحسابات الختامية ضمن مشروع إصلاح المالية العامة الذي تتبناه وزارة المالية،وستلحقه خطوات في هيكلة العمل المالي،وبناء القدرات البشرية المتخصصة وصولا لحساب الخزانة الموحد.

كما أطلقت وزارة المالية بداية العمل رقميا بالبريد الإلكتروني وتحويل الأرشفة الورقية إلى أرشفة إلكترونية وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول إلى الإدارة الرقمية الحديثة لتوفير الوقت والجهد وتوجيه الموارد البشرية إلى أعمال أكثر أهمية

و أظافة الوزارة ان نظام الأرشفة الرقمي يحتوي على تصنيفات متنوعة ومنظومة مراسلات إلكترونية الأمر الذي يسرع عمليات البحث المختلفة ويوفر إشعارات تنبيه إلى جانب زيادة سرعة إعداد التقارير بمختف أنواعها بسبب سهولة الوصول إلى المعلومات في الأرشيف الرقمي وكذلك دعم مهام التخطيط في الوزارة حسب قولها

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