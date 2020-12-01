عمداء 19 بلدية تابعة للمؤقتة يبحثون تفعيل قانون الإدارة والإيرادات المحلية

بحث عمداء 19 بلدية تابعة للحكومة المؤقتة في مدينة طبرق أمس الاثنين، تفعيل قانون الإدارة المحلية والتشريعات والإيرادات المحلية.

ووفق بيان صادر عن بلدية طبرق، جرى على هامش الاجتماع الربط عن طريق الإنترنت مع منسقة مبادرة نقوسيا حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي مع البلديات الليبية 2020 – 2027.

وشارك في الاجتماع الموسع عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب والمرج ودرنة واجدابيا والقيقب وجردس والكفرة وأم الرزم والقبة والزويتينة والبيضاء وتوكرة والأبرق ووردامة والساحل وشحات وانتلات.

وأشار البيان إلى أن المشاركين أكدوا على ضرورة العمل على تفعيل قانون الإدارة والإيرادات المحلية من قبل وزارة الحكم المحلي والحكومة المؤقتة في بنغازى خلال المرحلة المقبلة.

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