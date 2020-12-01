المركزي يوضح لصدى حقيقة تقديم “الكبير” لاستقالته من منصبه

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء صحة الشائعات التي تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم محافظ مصرف ليبيا المركزي لاستقالته من منصبه، مؤكدا بأنها أخبار عارية تماما عن الصحة.



وكان مصدر بالمصرف المركزي قد أكد صباح اليوم لصحيفة صدى بأن المحافظ “الكبير” قد حضر لمقر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس لحضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”.



وبحسب رسالة “السراج” سيتم تخصيص اجتماع اليوم لمناقشة التداعيات والآثار المترتبة عن تجميد إيرادات النفط واقتراح الحلول لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد المزيد من الصراعات والتشظي والانفصال.

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