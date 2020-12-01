الليرة التركية تنهار مجدّدًا بسبب “إجراءات كورونا”

تراجعت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، 1% مقابل الدولار، كأحد تداعيات قرار الحكومة بفرض إجراءات عزل عام جديدة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، من بين خطوات أخرى تستهدف كبح جماح تفشي فيروس “كورونا”.

وقد هبطت العملة التركية إلى 7,91 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العملة التركية، أمس الاثنين، بعد ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8,58 في الشهر الماضي.

وتسبب الارتفاع المفاجئ لمعدلات حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالوباء على مدار الأسابيع الماضية؛ في فرض حظر تجول وتحركات عديدة تركت أثرها البالغ على الاقتصاد التركي.

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