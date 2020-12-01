المجلس الأعلى للدولة يعلن عن نتائج اجتماع الذي دعا إليه الرئاسي بحضور صنع الله والكبير

أعلن المجلس الأعلى عن عق اجتماع اليوم الذي دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، بحضور كلّ من نائب رئيس مجلس النواب السيد “جلال الشويهدي”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ووزير المالية “فرج بومطاري”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد “مصطفى صنع الله” .

تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام.

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