“السراج” يترأس اجتماعًا طارئًا حول تداعيات تجميد إيرادات النفط

‏‏أعلن الناطق الرسمي لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أن الأخير قد افتتح جلسة الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه، بحضور نائب رئيس مجلس النواب ووزير المالية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن رأس أولويات هذا الاجتماع، إيجاد الحلول لتداعيات تجميد الإيرادات النفطية، والعمل على توحيد سعر الصرف.

جاء ذلك على خلفية تطورات الخلاف بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير؛ حيث دعا “السراج”، عددًا من المسؤولين إلى اجتماع اليوم، للبحث في الآثار المترتبة على تجميد إيرادات النفط.

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