“الوفاق” تبحث عن آفاق جديدة للاستثمار مع “إيني” الإيطالية

تابع رئيس حكومة “الوفاق”، فائز السراج، مع وفد من شركة “إيني الإيطالية للنفط والغاز”، مشروعات الشركة في ليبيا، وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار؛ للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي.

وتضمّن الاجتماع، بحث الخطوات المتخذة لاستحداث مشروعات للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة، وإمكانية دعم شركة “إيني” لقطاع الكهرباء في ليبيا.

وفي السياق ذاته؛ بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع المدير التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، سبل المحافظة على معدلات الإنتاج في الحقول البرية والبحرية لدى الشركة، والعمل على زيادتها تدريجيًا، ودعم قطاع الطاقة في ليبيا على جميع الأصعدة.

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