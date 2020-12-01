إدارة شركة مليته تبحث إيجاد حلول لتأخر صرف المرتبات

بحثت إدارة شركة مليته للنفط والغاز الجديدة أمس الاثنين، إيجاد حلول للمشاكل تأخر صرف مرتبات العاملين بالشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن الاجتماع الذي عقدته الإدارة الجديدة استعرض الوضع المالي الحالي للشركة بصفة عامة، إضافة إلى ضرورة دفع المرتبات المتأخرة للمستخدمين في أسرع وقت ممكن وإيجاد طرق تكفل عدم التأخر فيها مستقبلا.

وأشار البيان إلى تطرق الاجتماع إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستخدمين من دفع المرتبات والرعاية الصحية وغيرها حتى يتم خلق بيئة صحية تمكن المستخدمين من إنجاز الأعمال المنوطة بهم.

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