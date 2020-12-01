لدينا عجز و لديهم الكثير من النفط .. مرشحة إدارة بايدن اقترحت أن تسدد ليبيا دفع تكاليف التدخل عام 2011

نقلت وكالة الأنباء “RT Arabic ” اليوم التلاثاء أن الرئيس المنتخب جو بايدن إختار مديرة الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية نيرا تاندين التي جادلت ذات مرة أنه يجب على الولايات المتحدة تخفيف نقص التمويل للبرامج الاجتماعية اليسارية مثل ” making libya pay ” من خلال جعل دول مثل ليبيا تدفع مقابل تعرضها للقصف .

و قالت تاندين أن ليبيا يجب أن تدفع ثمن حملة القصف التي ساعدت على الإطاحة بالنظام معمر القذافي والتي من شأنها أن تساعد في موازنة الميزانية المحلية الأمريكية.

و اضافت تاندين عن ليبيا إن لدينا عجز هائل و لديهم الكثير من النفط ولكن معظم الأمريكيين سيختارون عدم الانخراط في العالم بسبب هذا العجز.”

و تابعت تاندين بالقول أن الإطاحة بالقذافي أدت إلى تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة تتاجر بالرقيق و تساعد في تحفيز أزمة المهاجرين وقد يبدو طلب الدفع مقابل مثل هذه الكارثة أمرًا سخيفًا و لكن على الأقل بعد فوات الأوان .

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