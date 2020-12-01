شكشك يكشف نتائج اجتماع الرئاسي بشأن تجميد إيرادات النفط.. تعرف على التفاصيل

كشف رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك عن نتائج الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء مع رؤساء مجلس النواب والدولة ومؤسسة النفط والمصرف المركزي والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى وزارة المالية والتخطيط.

وأكد شكشك في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك على تلبية الدعوات والمبادرات التي قدمت من بعض الجهات والأفراد بانعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي في أسرع وقت، وأن يكون من أولوياتها معالجة المشاكل النقدية وعلى رأسها إقرار سعر الصرف المناسب وما يتبعه من فتح لمنظومة الاعتمادات والحوالات.

وأضاف بأن الاجتماع توصل إلى الدعوة لانعقاد اللجنة المالية المشتركة والتي تضم أعضاء من وزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة من المنطقة (الشرقية والغربية) للشروع في توحيد المالية العامة وإعداد مشروع ميزانية موحد.

وأشار إلى ضرورة الشروع في الاجراءات اللازمة لفتح المقاصة بين المصارف على أن تكون بناء على نتائج المراجعة التي شرع مكتب المراجعة في تتفيذها.

وأكد أيضا الاتفاق على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة الإجراءات وفقا لسياقها الطبيعي بالتوازي مع الإجراءات التي تم ذكرها، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بعيداً عن التأجيج والتأويل ولزوم زرع الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

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