اقتصاد

خاص:شكشك يكشف لصدى الاقتصادية أن اجتماع مجلس إدارة المركزي سيعقد خلال اليومين القادميين ..وتفاصيل هامة جداً

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيجتمع خلال اليوميين القادميين .

شكشك أوضح لصدى الاقتصادية أن محافظ مركزي طرابلس “الصديق الكبير” وافق على ما جاء في الاجتماع وكان متعاون جدا .

وكشف شكشك عن تواصل محافظ مركزي البيضاء الحبري معه لعقد اجتماع مجلس إدارة المركزي وأنه نقل الصورة كاملة لمحافظ المركزي الصديق الكبير وقد وافق على ذلك .

وقال شكشك لصدى الاقتصادية أنه تم الاتفاق على توحيد الميزانية ومن خلال لجنة مشتركة ستوحد الميزانية السنة القادمة ، وسنتخذ خطوات لعودة الايرادات إلى المركزي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك