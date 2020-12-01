غدا.. الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي تناقش تشكيل مجلس الإدارة 

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وجه رئيس الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي، وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي لحضور اجتماع الجمعية العادي الأول.

ويناقش الاجتماع المقرر عقده، غدا الأربعاء، بمقر ديوان وزارة المالية بطريق السكة في طرابلس في جدول أعماله، تشكيل مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، وما يستجد من أعمال.

ووجه بومطاري الدعوة إلى إلى أعضاء الجمعية العمومية، وهم: وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالمصرف، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الفني بوزارة المالية، ومحمد علي الحويج، وعمر إبراهيم عمر.