بومطاري يدعو إلى اجتماع الجمعية العمومية للمصرف الخارجي لإعادة تشكيل مجلس الإدارة

أكد مصدر مسؤول لصدى الاقتصادية على توجيه وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالمصرف الليبي الخارجي .

تضمنت المراسلة دعوة لحضور اجتماع غداً لتشكيل مجلس إدارة المصرف الخارجي وما يستجد من أعمال وفقاً للمراسلة .

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