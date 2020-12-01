اقتصاد

بومطاري يدعو إلى اجتماع الجمعية العمومية للمصرف الخارجي لإعادة تشكيل مجلس الإدارة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر مسؤول لصدى الاقتصادية على توجيه وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالمصرف الليبي الخارجي .

تضمنت المراسلة دعوة لحضور اجتماع غداً لتشكيل مجلس إدارة المصرف الخارجي وما يستجد من أعمال وفقاً للمراسلة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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