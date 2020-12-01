حصري: مصدر مطلع يكشف لصدى الاقتصادية ترحيب مصرف ليبيا المركزي طرابلس باجتماع مجلس الإدارة .. وتفاصيل هامة جداً بالاجتماع

أفاد مصدر مطلع في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” عن خطوات جادة تمهيداً لعقد مجلس ادارة المصرف المركزي، والمجتمعون يؤكدون عدم قانونية إجراءات المؤسسة الوطنية للنفط بحجز الإيرادات.

وأكد المصدر على ترحيب محافظ المصرف المركزي باجتماع مجلس إدارة المصرف وبارك الحاضرون جميعاً جهود المصرف المركزي وخطواته في سعيه إلى التئام مجلس إدارة المصرف المركزي ، والتي ستكون أهم أولوياته توحيد سعر الصرف. كما أكد المصدر على التزام حكومة الوفاق الوطني بتوحيد الإنفاق على كامل ليبيا (شرقا وغربا وجنوبا)، وفرض إنفاق موحد لحكومة واحدة تحت ظل حكومة الوفاق الوطني.

وفيما يخص الأموال المحجوبة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط فيصحح الوضع القانوني لهذه الأموال حيث كان هناك إجماع من الحاضرين فيما عدا فرج بومطاري وزير المالية بأن هذه العملية غير قانونية بالمرة بحسب المصدر . كما تنقل هذه الأموال إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي ولا تبقى في حساب المؤسسة بالخارجي وفقاً للمصدر .

كما أكد المصدر على النقاط التي تم الاتفاق عليها وتتضمن انتظار استكمال خطوات المركزي في عقد اجتماع مجلس إدارته وتوحيد سعر الصرف وتلتزم حكومة الوفاق بضرورة توحيد الإنفاق وتوحيد الميزانية العامة ووقف نزيف الإنفاق العشوائي.

أما عن مواقف الحاضرين فقد قال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط أنه قام بإجراء احتجاز الأموال بناء على إيعاز من فايز السراج ، وأن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك فقد قال أن ما قامت به المؤسسة الوطنية للنفط عمل غير قانوني وغير صحيح .

أما وزير المالية فرج بومطاري فقد قال بالاجتماع أن ما قامت به المؤسسة الوطنية للنفط يندرج تحت ضرورة عدالة التوزيع بين الشرق والغرب.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”أن ماقام به صنع الله أمر غير قانوني ومخالف لما جرى العمل عليه بمؤسسات الدولة وفقاً للمصدر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية