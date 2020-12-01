شكشك يكشف نتائج اجتماع بحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية

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وصف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك نتائج الاجتماع الطارئ لمناقشة تداعيات وآثار تجميد الإيرادات النفطية بأنه “بناء ومثمر”.

وأضاف شكشك عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على انعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي في أسرع وقت.

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة أنه تم الاتفاق على أن يكون من أولويات مجلس الإدارة معالجة المشاكل النقدية وعلى رأسها إقرار سعر الصرف المناسب وما يتبعه من فتح لمنظومة الاعتمادات والحوالات.

وأشار شكشك إلى أنه تم الاتفاق على الدعوة لانعقاد اللجنة المالية المشتركة والتي تضم أعضاء من وزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة من المنطقة (الشرقية والغربية) للشروع في توحيد المالية العامة وإعداد مشروع ميزانية موحد.

وأفاد رئيس الديوان أنه اتفق أيضًا على ضرورة الشروع في الإجراءات اللازمة لفتح المقاصة بين المصارف على أن تكون بناء على نتائج المراجعة التي شرع مكتب المراجعة في تتفيذها.

وأكد أنه تم الاتفاق على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة الإجراءات وفقا لسياقها الطبيعي بالتوازي مع الإجراءات التي تم ذكرها.

وذكر أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بعيداً عن التأجيج والتأويل ولزوم زرع الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ونائب رئيس المجلس أحمد عمر معيتيق، وعضوي المجلس عماري زايد وأحمد حمزة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعامر عمران النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري.