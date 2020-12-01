“ادريس الشريف”: نرحب بالإجراءات التي ستخفف معاناة المواطنين .. وربط فتح المقاصة باستكمال المراجعة مناورة من الكبير

رحب الوكيل المساعد بوزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة “ادريس الشريف” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بالإجراءات التي تؤدي إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين ومنها فتح منظومة الاعتمادات لاستيراد السلع وتوفير العملة الأجنبية للأغراض المختلفة .

وقال الشريف : كما نرحب بأي إجراءات لإعادة توحيد النظام المصرفي المنقسم ، وتوحيد نظام المالية العامة على أساس اعداد ميزانية تتضمن العدالة والتوزيع المتوازن للمخصصات على كافة المناطق مع مراعاة المناطق الأكثر تضرراً في توزيع مخصصات الاعمار والتنمية .

وتابع بالقول: غير أننى أرى أن ربط فتح المقاصة المقطوعة باستكمال المراجعة مناورة من محافظ المركزي طرابلس لابقاء الوضع على ما هو عليه لأطول فترة ممكنة .

وأفاد بالقول: الموضوعان غير مرتبطان ، متسائلاً أيا كانت النتائج المراجعة هل سيظل النظام المصرفي منقسم ومصارف برقة موقوف عنها الاعتمادات والسيولة !!

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