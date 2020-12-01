خاص: أعضاء الحوار السياسي يقترحون آلية لاختيار شاغلي المناصب العليا بالسلطة التنفيذية للمرحلة التمهيدية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من مقترحات أعضاء الحوار السياسي بتونس والتي يبلغ عددها اثني عشر مقترحًا.

وينص المقترح السادس على تأكيد أعضاء الحوار السياسي على أهمية اعتماد آلية لاختيار من سيشغلون المناصب العليا في السلطة التنفيذية للمرحلة التمهيدية.

وتتضمن الآلية إتاحة الفرصة لأكثر من مترشح واحد لكل منصب من المناصب العليا في السلطة التنفيذية من كل إقليم استجابة لرغبة دوائرهم الانتخابية.

واقترحت تجنب اعتماد آلية مصممة على أشخاص بعينهم لما في ذلك من مساس بمبدأ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وعدم استفزاز الشارع.

وشملت أيضا مراعاة أن هناك خللا في التوازن شاب اختيار المدعوين المستقلين داخل مناطق الأقاليم ذاتها، فهناك مناطق واسعة لم تمثل في الشخصيات المدعوة من قبل البعثة، حيث ينبغي التخفيف من الخلل باختيار آلية عادلة لذلك.

ويرى أعضاء الحوار في المقترح الثاني من الورقة التي قدمتها البعثة والذي يطرح آلية أن يقدم تجمع كل إقليم مرشحين أو أكثر ويتم التصويت عليهم من القاعة، أو أن يتطلب الترشح الحصول على تزكية ما نسبته 25% من عدد تجمع كل إقليم ويطرح المترشحون على القاعة للتصويت.

ويعتقد أعضاء الحوار أنه بهذه الطريقة تتحق إرادة الإقليم بحصر من يمثل الإقليم في مرشحين من قبل أعضاء الإقليم وتحقق إرادة بقية الأعضاء من كافة المناطق الليبية للتصويت على المرشحين الذين سيعملون على خدمة الشعب دون تمييز.

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