الشحومي: تحديد سعر الصرف مرتبط بفتح المقاصة والقبول بالعملة المطبوعة بروسيا

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي بأن الجميع كان ينتظر نتائج اجتماع لفيف كبير من مسؤلي الدولة الليبية الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء، للتباحث حول معالجة تجميد إيرادات النفط وحل المعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأكد بأن النتيجة كانت بأن التجميد سوف يستمر في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي في الوقت الحالي والمتفق عليه بين الأطراف الليبية بضمانات دولية.

وأشار مؤسس سوق المال الليبي إلى أن الاجتماع تركز على الأمل بأن ينعقد اجتماع ختامي لمجلس إدارة المصرف المركزي والذي يستهدف تعديل سعر الصرف كهدف رئيس.

ويعتقد الشحومي بأنه يجب قبل ذلك أن يكون المركزي معني بفتح المقاصة المتوقفة منذ سنوات والقبول بالعملة المطبوعة من قبل المصرف المركزي ببنغازي كمقدمة لتقييم وتحديد سعر الصرف الجديد الذي سيكون بإمكان المصرف المركزي عنده تلبية اي طلب علي العملة وسيرتبط ذلك بإعداد واعتماد ميزانية حكومية موحدة للعام القادم 2021.

وأكد الشحومي على أن هناك حاجة لمشروع إصلاحي حقيقي ومحدد مهما كان بسيطا وسطحيا ولكن لابد أن يكون قائم على أسس واضحة وأهمها وحدة المؤسسات الاقتصادية ودينامكية استجابة المؤسسات التنفيذية والتشريعية لمتطلبات المشروع.

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