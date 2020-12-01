“الوطنية للنفط وتوتال الفرنسية” تناقشان إعادة تأهيل حقل مبروك النفطي وإدخال تقنية الطاقة الشمسية لقطاع النفط الليبي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس مع رئيس شركة “توتال” الفرنسية للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا “ستيفان ميشيل”، بحضور عدد من المسؤولين بالمؤسسة والشركات النفطية في ليبيا.



وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج في السنوات القادمة والمحافظة على المستويات الحالية، وكذلك الاستعدادات الجارية لإعادة تأهيل حقل مبروك النفطي لينضم لباقي الحقول النفطية المنتجة ووضعه على خط الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها الدولة الليبية، كما تناول الجانبان مساهمة شركة “توتال” في جلب تقنية الطاقة الشمسية وإدخالها في صناعة النفط الليبية والتوجه لاستعمال الطاقات المتجددة أسوة بدول العالم المتقدمة.



وأكد مسؤول شركة “توتال” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن الشركة الفرنسية تنظر إلى ليبيا كأحد أهم البلدان والوجهات بمنطقة البحر المتوسط للاستثمار وإنشاء المشاريع العملاقة وفخورون بأن تكون توتال أحد أهم شركاء المؤسسة وستستمر في العمل معها كونها من وحدت كل الليبيين وقامت بحماية الثروة النفطية بالبلاد طيلة السنوات الماضية.

من جانبه أكد “صنع الله” بأن المؤسسة تسعى إلى توسيع قاعدة الشراكة ومد جسور التعاون مع “توتال” لتطوير قطاع النفط الليبي، لما تملكه هذه الشركة من إمكانيات متطورة وخبرة كبيرة في مجال النفط بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة.

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