“الوطنية للنفط” تبحث مع “شلمبرغير” إعادة فتح الآبار المقفلة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” – الثلاثاء مع “أوليفر لو بوش” الرئيس التنفيذي لشركة “شلمبرغير”، سبل تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين والتنسيق لعقد سلسة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة المقبلة، لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها للإنتاج وتحسين معدلاته، عبر التواصل المباشر والتنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة والمختصين والفنيين بالشركات النفطية.

وجرت هذه التفاهمات مع شركة “شلمبرغير” عبر الدائرة المغلقة من “هيوستن” والجانب الليبي من مقر المؤسسة في طرابلس بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج وعضو مجلس الادارة للمالية والادارية ومدير عام المالية ورئيس الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا ومدير شركة شلمبرغير فرع ليبيا.

وأثنى “صنع الله” خلال الاجتماع بالدور الذي قامت به “شلمبرغير” على مدار السنوات الماضية، معتبراً بأنها من أهم الشركات الخدمية التي تضطلع بدور مهم في دعم انتاج النفط والغاز والدور الذي تقوم به الشركة في تنمية الموارد البشرية ومن ذلك مركز التدريب الذي سيطلق برامجه في مدينة بنغازي، مطلع العام المقبل 2021 م.

وأعرب “أوليفر لو بوش” -بدوره- عن سعادته بالإنجازات التي حققتها المؤسسة وشركاتها في الوصول إلى المعدلات الحالية، مؤكداً على عزم شلمبرغير تقديم المساعدة الفنية والعمل على توفير خدماتها في جميع الحقول وفي كافة المواقع النفطية.

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