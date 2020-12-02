غيث: لا يوجد أي مؤشر من الكبير برفع يده عن إيرادات الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة إمراجع غيث، تأييده لما جاء في كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حول حجز الإيرادات في حساب مؤسسة النفط بالمصرف الليبي الخارجي.

غيث أضاف في لقاء مع صحيفة “صدى” الاقتصادية، “هذا لا يعني موافقتي على حجز أموال الليبيين ولكن لا يوجد أي مؤشر من محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير، برفع يده عن إيرادات الدولة”، مُشددًا على أنها إيرادات الدولة وليست للمصرف المركزي وعلى الكبير فهم ذلك.

وأشار إلى أن الدولة حرة بالتصرف في أموالها كما تشاء، مُشيرًا إلى وجود حكومة وجهات تشريعية هي التي تحاسبهم وليس من حق أي أحد أن يتدخل في هذه الاختصاصات.

وتابع “وضع المصرف المركزي وشائكة بالمصرف الليبي الخارجي والتلاعب في المستويات الإدارية، كان من الإمكان تلاقي هذا بهدوء”، مردفًا حتى عندما تريد التغيير يتم التغير بالهدوء وليس بالمحاكم والقضايا والنيابة لأن هذا الآمر سيؤثر على سمعة المصرف الخارجي؛ الذي يعد المصرف الذي تتعامل ليبيا معه خارجيًا.

ورأى، أنه كان من الممكن اتخاذ الأمر بطرق أقل حدة ونقاش وتفاهم، مستطردًا، بأن الدعوة لاجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مفتوحة، قائلاً “بالأمس عقدنا اجتماع، وفي العادة أي اجتماع يُعقد توجه به دعوة للكبير وغيره”.

وأكمل “نحن في الواقع حُتم علينا نبذل أي جهد في سبيل إنقاذ الوطن بغض النظر عن الشرعية المتواجدة أو أنه غير شرعي ومقال، وأن مدته انتهت وكل الظروف ضده”، منوهًا بأن المواطن لن يأكل ولن يتغذى شرعية، على حد تعبيره.

وزاد “إن شاء الله يُلبي الدعوة ويتنازل للوطن قليلاً، ويقوم بتعديل سعر الصرف”، مشيرا إلى أن التنازل للوطن وليس لأي شخص على الإطلاق، لافتًا إلى أن التئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي به نوع من الانفراج على المواطنين وانخفاض السعر بسوق الموازي، مُضيفًا “يعلم المواطنين أن هناك خطوة ستتم على الطريق بمجرد الإعلان فعلاً جديًا وأنا متأكد جدًا من ذلك”.

وتابع “لم أفهم على الإطلاق سبب عدم اجتماع مجلس إدارة المركزي من جديد إلى حد الآن”، معتبرًا أن المصرف يدار بشخص واحد، وأن هذا غير موجود بأي مكان أخر بالعالم، مردفًا “كما يقولون من ليبيا يأتي الجديد”.

وأكد، أنه في حال اجتمع مجلس إدارة المركزي، سيتم مناقشة إشكالية المصرف الخارجي وإبعاده عن التجاذبات، مُعتقدًا أن المصرف الخارجي كباقي المصارف يعمل ولا يوجد داعي لأن يفرض عليه أحد السيطرة.

وواصل “حتى باجتماع الجمعية العمومية تقول به ما تشاء وبعد ذلك هناك مجلس إدارة خاص بالمصرف، وهناك مدير عام يحاسب على أفعالهم في اجتماع الجمعية العمومية، ولكن التدخل فيه لا يتم إلا في حالة أن القوانين منافية لإدارة الرقابة على المصارف، أما غير ذلك لا يحق لأحد التدخل في عمل المصرف”.

واستبعد غيث، تحويل حساب إيرادات النفط إلى حساب بدولة أخرى، إلا إذا الظروف فرضت ذلك، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء آخر، ولا يوجد قانون ينص على أن تودع الأموال بالمصرف الليبي الخارجي وهي مجرد إجراءات اتخذت فقط، وأنه يُمكن تغيير هذه الإجراءات على مصرف الوحدة مثلاً أو التجاري .

واستدرك، بأن من يعود للتاريخ سيجد أن عائدات النفط كانت تودع في المصارف التجارية، وبعد ذلك تأخذ الحكومة الليبية حصتها وتضعها بالمركزي لأن القانون يقول أن حسابات الدولة في المصرف المركزي، ولكن تظل هذه الإيرادات ملك الدولة الليبية تتصرف بها بمعرفتها وفقاً للميزانية.

وتابع “لا يتدخل المصرف المركزي بعمل الحكومة، فهي تُنفق طالما أن الأموال موجودة ولا يحق له التدخل بها، أي أن تنفق أو لا، وهذه ليست مسؤوليته أو اختصاصاته، فحساب الحكومة مفتوح لديه فقط، وبالتالي فلا علاقة للمركزي بحساب الحكومة”.