تعرف على الآلية المقترحة في “حوار تونس” لاختيار السلطة التنفيذية

تقدم أعضاء الحوار السياسي في تونس بمقترح يتضمن آلية اختيار السلطة التنفيذية، وفق نسخة حصرية تحصلت عليها صحيفة صدى الاقتصادية.

ويعتمد المقترح على أن تقوم كل دائرة من الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر بتقديم مرشحين أحدهما للمجلس الرئاسي والآخر لرئيس مجلس الوزراء من خلال التوافق بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة لكل دائرة.

ويشير المقترح إلى أنه في حال لم يتم التوافق على المرشحين لدائرة بعينها تقوم العثة بالاتصال المباشر بأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة لكل دائرة لقبول ترشيح مرشحين اللذين يحوزان على أكتر عدد لتمثيل تلك الدائرة في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.

وبحسب المقترح فإن كيفية اختيار رئيس مجلس الوزراء مبنية على أساس أن تقوم الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي بالتصويت على ثلاثة عشر مرشحًا لرئاسة الوزراء من المتقدمين من الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر عبر نظام الجولتين لاختيار رئيس الوزراء، وفق النسبة المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي.

ويقوم رئيس الوزراء باختيار نائبين من منطقتين مختلفتين عن منطقته بحيث يكون احدهما امرأة، وفق المقترح.

وبالنسبة لكيفية اختيار رئيس المجلس الرئاسي، فيتم انتخاب رئيس المجلس عبر الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي عبر التصويت لنظام الجولتين من مرشحي الدوائر الانتخابية التي تنتمي إلى المجمعات الانتخابية للمنطقتين المختلفتين عن المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء وفق النسبة المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي.

ويبيّن المقترح بأنه بعد انتخاب رئيس المجلس الرئاسي تقوم الجلسة العامة للحوار السياسي بانتخاب العضوين الآخرين للمجلس الرئاسي من خلال التصويت من مرشحي الدوائر الانتخابية للمنطقتين التي تنتمي إلى مجمعات تختلف عن المجمع الذي منه رئيس المجلس الرئاسي.

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