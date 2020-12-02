المؤسسة الوطنية للنفط تبحث مع شركة شلمبرجير مشروع تطوير الآبار المقفلة

بحث االمسؤلون عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أمس الثلاثاء مع رؤساء شركة شلمبرجير الألمانية تطوير بعض الآبار المقفلة في الحقول ووضعها على الإنتاج.

ووفق بيان للمؤسسة، تناول الاجتماع الذي عقد عبر خدمة الفيديو تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين والتنسيق لنقل التقنيات المناسبة للقيام باعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها للإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج، وذلك عبر التواصل المباشر والتنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة والمختصين والفنيين بالشركات النفطية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الل على ه الدور البارز الذي قامت به شركة شلمبرجير طيلة السنوات الماضية، معتبراً بأنها من اهم الشركات الخدمية والتي لها دور هام في دعم انتاج النفط والغاز. بحسب البيان.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشلمبرجير أوليفر إلى سعادته بالإنجازات التي حققتها المؤسسة وشركاتها في وصولها إلى المعدلات الحالية، وأكد على أن شلمبرجير عازمة على تقديم المساعدة الفنية والعمل على توفير خدماتها في جميع الحقول وبكافة المواقع النفطية.

وأكد على الدور الذي تقوم به الشركة في تنمية الموارد البشرية والشروع في مركز التدريب الذي سيباشر برامجه خلال الربع الأول من سنة 2021 بمدينة بنغازي.

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