“معيتيق”: كورونا قضية أخرى من معاناة الليبيين نتيجة الإضطراب الإقتصادي

قال نائب الرئيس بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق في مقابلة افتراضية مع وكالة ” MED ” الإيطالية أن جائحة فيروس كورونا قضية أخرى من معاناة الليبين المنهكين بالفعل منذ سنوات من الاضطراب الاقتصادي وتعميق التفاوتات الاجتماعية وانعدام الأمن على نطاق واسع .

و تابع معيتيق بالقول : أن نهاية التدخل الأجنبي والالتزام الصادق بمصالحة اجتماعية من جميع الأطراف هو العلاج الوحيد لليبيا لكافة المشاكل المتعددة.

وأضاف أن منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس العاصمة في نوفمبر كان خطوة أولى لتحديد المسار المؤسسي المستقبلي لليبيا بشكل شامل ومستقل.

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