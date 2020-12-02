“معيتيق”: كورونا قضية أخرى من معاناة الليبيين نتيجة الإضطراب الإقتصادي

قال نائب الرئيس بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق في مقابلة افتراضية مع وكالة ” MED ” الإيطالية أن جائحة فيروس كورونا قضية أخرى من معاناة الليبين المنهكين بالفعل منذ سنوات من الاضطراب الاقتصادي وتعميق التفاوتات الاجتماعية وانعدام الأمن على نطاق واسع .
و تابع معيتيق بالقول : أن نهاية التدخل الأجنبي والالتزام الصادق بمصالحة اجتماعية من جميع الأطراف هو العلاج الوحيد لليبيا لكافة المشاكل المتعددة.
وأضاف أن منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس العاصمة في نوفمبر كان خطوة أولى لتحديد المسار المؤسسي المستقبلي لليبيا بشكل شامل ومستقل.
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