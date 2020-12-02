الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبحث ملف العلاج بالخارج

بحث المسؤلون عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس اليوم الأربعاء مع مع اللجنة الاستشارية الطبية ملف العلاج بالخارج.

وتناول الاجتماع الذي عقد بإدارة الوقاية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليومين الماضيين، القائمة النمطية للعلاج بالخارج وتقييم المصحات داخل الدولة.

وبحسب بيان للهيئة، تركز الاجتماع على مسألة العلاج بالخارج ومعايير اعتماد ساحات العلاج الخارجية، إضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل اللجنة الاستشارية الطبية ومشاركة الهيئة في تدليل الصعاب.

وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مدير إدارة المجتمع المدني ومدير إدارة متابعة القطاع الخاص ورئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني بالقطاع الخاص.

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