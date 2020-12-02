مكافحة الفساد والمركزي والديوان يناقشون إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت هيئة مكافحة الفساد الأربعاء اجتماعا مع نائب رئيس فريق الخبراء الحكومي وأعضاء من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الليبي ووزارة العدل ومصرف ليبيا المركزي ومدير مكتب إقرارات الذمة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ آلية استعراض إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا بمقر الهيئة.

حيث تناول الاجتماع أعمال فريق الخبراء تنظيم اللائحة الداخلية والخارجية لعمل الفريق الحكومي، واقتراح بعض الخبراء لاعداد التقرير السنوي وإعداد دليل خاص باعمال فريق الخبراء.

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