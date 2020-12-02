شحن مليون برميل نفط عبر الزويتينة بعد إغلاق مؤقت للموانئ

استقبل مميناء الزويتينة النفطي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء ناقلة النفط Delta Commander لشحن مليون برميل من الخام متجهة نحو الصين.

وقال وكيل الملاحة البحري بمينائي البريقة والزويتينة النفطيين “أحمد بشير” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن إغلاق الموانئ النفطية جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية بالمنطقة.

ومن المتوقع أن تدخل اثنين من النواقل النفطية إلى مينائي السدرة والبريقة لشحن 1,2 مليون برميل إلى إيطاليا، وفق ما قال أحمد بشير.

وأشار إلى أن هناك ناقلة نفط لاتزال تنتظر الدخول إلى ميناء الزويتينة لنقل مليون برميل من الخام متجهة نحو إيطاليا أيضا.

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