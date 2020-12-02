شركات أمريكية تعلن عن رغبتها في نشر خبراتها الفنية ومواردها المالية لبناء البنية التحتية والاقتصاد في ليبيا

دعت غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا الثلاثاء لاجتماعا افتراضيًا مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا “ريتشارد نورلاند” وشركات أمريكية لتبادل الآراء بشأن العملية السياسية في ليبيا وآفاق تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الأمريكي.

من جانبه أكد “نورلاند” أن العملية السياسية الجارية في ليبيا توفر فرصة للقادة السياسيين والاقتصاديين الليبيين لتحقيق هذه الإصلاحات وجعل ليبيا شريكًا قويًا وموثوقًا لاستثمارات القطاع الخاص.

فيما أعربت الشركات الأمريكية عن رغبتها القوية في نشر خبراتها الفنية ومواردها المالية للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد في ليبيا.

كما قال قادة الأعمال خلال الاجتماع أن زيادة الاستثمار في ليبيا تتطلب استقرارًا سياسيًا طويل الأجل، وشفافية اتخاذ القرارات الاقتصادية، واتفاقية طويلة الأجل بشأن إدارة الإيرادات، وبيئة أعمال أكثر تمكينًا، بما في ذلك موافقة المصرف المركزي في الوقت المناسب وبشكل متسق على خطابات الاعتماد التي يطلبها المستوردون الليبيون.

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