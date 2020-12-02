نقابة عمال النفط تطالب المركزي ووزارة المالية بصرف ميزانية المؤسسة

طالبت نقابة عمال النفط من المصرف المركزي بطرابلس ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بضرورة صرف الميزانية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

ويأتي ذلك خلال اجتماع بين النقابة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم النقابة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن الاجتماع تناول تأخر مرتبات الشركات الخدمية والتي من بينها شركة الحفر الوطنية، إضافة إلى قرار زيادة المرتبات بنسبة 67%.

وأوضح لؤي داود بأن الاجتماع ناقش بتوسع مماطلة المصرف المركزي بطرابلس ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بشأن صرف الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ومحاولة إيجاد وسيلة للضغط عليهم للإسراع في منحها للقطاع.

وأشار أيضا إلى أن صيانة وتجهيز مصحة طرابلس للنفط في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وإنشاء مصحة خاصة لمستخدمي قطاع النفط في منطقة الجنوب الليبي، من بين الملفات التي تناولها الاجتماع، إضافة إلى أمور أخرى تهم النشاط الثقافي والتدريب.

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