صنع الله يبحث مع توتال زيادة الإنتاج وتأهيل حقل مبروك

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء، في اجتماع مع رئيس شركة توتال للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ستيفان ميشيل”، خطط المؤسسة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى لزيادة معدلات الإنتاج في السنوات القادمة والمحافظة على المستويات الحالية.

وبحث صنع الله مع ميشال استعدادات الوطنية للنفط وتوتال الفرنسية الجارية لإعادة تأهيل حقل مبروك النفطي الذي دمرت معظم بُناه التحتية في السنوات الماضية.

وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع إلى مساهمة الشركة الفرنسية في جلب تقنية الطاقة الشمسية، وإدخالها في صناعة النفط الليبي، والتوجه لاستعمال الطاقات المتجددة أسوة بدول العالم المتقدمة.

بدوره، أكد ميشيل مساعي المؤسسة لتوسيع قاعدة الشراكة ومد جسور التعاون مع توتال لتطوير قطاع النفط المحلي.

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