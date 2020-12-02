“ستيفاني”: ليبيا تحتاج 1 مليار دولار أمريكي بشكل فوري لاستثمارها في شبكة الكهرباء من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” الأربعاء في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي،

إنه يوجد الآن في ليبيا 20 ألف من القوات الأجنبية والمرتزقة، والذي يعد انتهاك مروّع للسيادة الليبية.

وأضافت “ستيفاني” أن هناك أزمة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، متوقعةً أنه في غضون شهر واحد سيكون هناك 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وأشارت أن هناك انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي، وأزمة السيولة عادت بالكامل؛ ثمة نقص في السيولة النقدية المتداولة.

وبينت أن ليبيا تحتاج إلى مليار دولار أمريكي وبشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية.

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