شكشك: اتفاق على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط

استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، نتائج الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الثلاثاء، بشأن تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر الصرف.

وقال شكشك، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه تم الاتفاق على تلبية الدعوات والمبادرات التي قُدمت من بعض الجهات والأفراد بانعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي في أسرع ما يمكن، وأن يكون من أولوياته معالجة المشاكل النقدية وعلى رأسها إقرار سعر الصرف المناسب وما يتبعه من فتح لمنظومة الاعتمادات والحوالات.

وأضاف شكشك بأنه تم الاتفاق على الدعوة لانعقاد اللجنة المالية المشتركة والتي تضم أعضاء من وزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة من المنطقة (الشرقية والغربية) للشروع في توحيد المالية العامة وإعداد مشروع ميزانية مُوحد، وأيضا الاتفاق على أهمية الشروع في الإجراءات اللازمة لفتح المقاصة بين المصارف على أن تكون بناء على نتائج المراجعة التي شرع مكتب المراجعة في تنفيذها.

ووفق شكشك، فقد تم التوصل إلى ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وعودة الإجراءات وفق سياقها الطبيعي بالتوازي مع الإجراءات التي تم ذكرها.

وذكر أيضا أنه تم الاتفاق على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بعيداً عن التأجيج والتأويل ولزوم زرع الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

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