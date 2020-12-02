كورونا يضرب خدمات النقل في كبرى المدن الأميركية

بسبب عجز كبير في ميزانياتها التشغيلية، وعدم تلقيها أي إغاثة فيدرالية، اقترحت سلطة النقل في العاصمة الأميركية واشنطن، تخفيض خدمات قطار الأنفاق “الميترو”، على غرار عدد من المدن الأميركية، وذلك بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا بانخفاض حاد في عدد الرُكاب.

وأشار المدير العام لمترو واشنطن، إلى أن الميزانية المقترحة لعام 2021 تشمل إغلاق الميترو في الساعة 9 مساء، وإنهاء خدمة عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى إغلاق 19 محطة وتقليل عدد القطارات”، وهو أمر سيحتم على الركاب الانتظار لفترات أطول، إضافة إلى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين.

مدن أميركية أخرى، منها سان فرانسيسكو وشيكاغو وسياتل، تدرس أيضا تخفيض خدمات الميترو، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

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