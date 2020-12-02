“ستيفاني”: يجب توحيد المصرف المركزي وعقد اجتماع لمعالجة سعر الصرف على الفور

أشارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” الأربعاء أن هناك أزمة حكم في ليبيا وأن أفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد المؤسسات الليبية وتوحيد المصرف المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور.

وأضافت “ستيفاني” خلال الكلمة الافتتاحية في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي أنه يوجد تفاقم في أزمة جائحة كورونا، التي قاربت 94 ألف حالة في ليبيا، مشيرة إلى أن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصاً رهيباً في اختبارات الفيروس في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية