شركات عملاقة تتجه لتسوية نزاعاتها حول محطة غاز في مصر

كشفت مجموعة “إيني” الإيطالية للطاقة، أنها أبرمت اتفاقيات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجي والشركاء المصريين من أجل تسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها في شمال مصر.

وأشارت “إيني” في بيان، إلى أن هذه الاتفاقات ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من عام 2021.

ويأتي ذلك عقب انهيار اتفاق سابق بين إيني وناتورجي والحكومة المصرية بخصوص المحطة في أبريل الماضي بسبب عدم استيفاء عدد من الشروط.

يشار إلى أن الصفقة الجديدة من شأنها أن تسمح لـ”إيني” بزيادة محفظتها للغاز المسال.

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