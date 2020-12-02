شكشك يكشف اتفاقهم على إنهاء حجز إيرادات النفط بشروط

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اتفاق المجتمعين من المؤسسات السيادية مع رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وعودة الإجراءات وفقا لسياقها الطبيعي بالتوازي مع ترتيبات أخرى.

وأضاف شكشك أن المجتمعين وجهوا دعوة للجنة المالية المشتركة من الشرق والغرب، للشروع في توحيد المالية العامة وإعداد مشروع ميزانية موحد، مع التأكيد على ضرورة الشروع في الإجراءات اللازمة لفتح المقاصة بين المصارف بناء على نتائج المراجعة التي شرع مكتب المراجعة في تتفيذها.

وبحسب رئيس الديوان، فإن المجتمعين اتفقوا على الإسراع في انعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي للمساهمة في معالجة السياسة النقدية وعلى رأسها إقرار سعر الصرف المناسب، مع الالتزام بالعمل المؤسسي بعيدا عن التأجيج والتأويل ولزوم زرع الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

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