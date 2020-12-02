الحليق: خطاب “صنع الله” جاء من قبل خصومات شخصية مع “الكبير” وليس من آجل الليبيين

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية “السنوسي الحليق” أمس الثلاثاء إن خطاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” جاء من آجل خصومات شخصية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” ، وأن هدفه ليس مصلحة الشعب.

وأضاف “الحليق” خلال تصريحا له لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن الشعب الليبي قد وصل إلى مرحلة الجوع وأن الفساد ينخر المؤسسات منذ أكثر من ثلاثة سنوات، مشيرا إلى أن صنع الله يشتغل بهيكلية إدارية كأن المؤسسة الوطنية للنفط شركة خاصة له.

وبين رئيس المجلس الأعلى للقبائل أن المواطن الليبي تشرد وتمزق ويقف طوابير أمام المصارف لأجل 300 دينار، مشيرا إلى أن خطاب مصطفى صنع الله خطاب فضفاض.

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