اقتصاد

حصري: تعرف على معايير الاشتراطات لعضوية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على طرح الجمعية العمومية بالمصرف الليبي الخارجي معايير ومواصفات عضوية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي .

حيث وضعت الجمعية العمومية عدة اشتراطات لتعيين مجلس إدارة المصرف أبرزها النزاهة والاستقامة اللتان تعكسهما نظافة اليد والبعد عن الشبهات وفوقهما مصلحة الوطنية ، وكمال الأهلية وسلامة المسلك المصرفي الذي يؤكده عدم اتمامه بكل ما هو مخل بالشرف والأمانة في أي موقع يشغله .

كذلك أن يكون مؤهله العلمي في المحاسبة أو الاقتصاد أو المصارف بحد أدنى لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى من جامعة معتمدة وطنياً وعربياً وعالمياً ، والخبرة في المجال المصرفي أو المالي لا تقل عن 15 سنة ، ويفضل من تقلد مواقع عليا في المصارف .

كذلك تنص الشروط التي علمت صدى حصرياً بها ، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، وإجادة اللغة الأجنبية ، وامتلاك التفكير العلمي الرصين الذي يعطيه قدرة على رسم الخطط الإستراتيجية ، الاستثمارية الائتمانية الهادفة إلى الرفع من شأن المصرف وتطويره وتحقيق أغراضه بشكل عام .

كذلك يفضل من ليس له تضارب بالمصالح وإذا وجدت في عملية مصرفية محددة وجب أن يعلم بها رئيس مجلس الإدارة وهيئة المراقبة ، وأن لا يكون عضوا مجلس إدارة في مجلس إدارة مصرف محلي أخر .

والقدرة على وضع القواعد المنظمة لمنح الائتمان ، بما في ذلك تقييم الجدارة الائتمانية والمعلومات والبيانات المقدمة لمجلس الإدارة ، وامتلاك مهارات مصرفية ناجحة ، واستيعاب المعطيات المالية والمحاسبية ، وأن يعمل بروح الفريق ، ويفضل أن لا يكون من العاملين بالمصرف مالم يكن متقاعداً بعداً عن شبهة التحييز ، وأن يكون الاطلاع واسع على كل ما يقدمه المصرف من منتجات وعمليات .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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