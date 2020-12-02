“الدريجة”: مجلس إدارة المصرف المركزي سيجتمع الأسبوع القادم لتوحيد سعر الصرف

قال عضو لجنة المسار الاقتصادي “محسن الدريجة” إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيعقد منتصف الأسبوع المقبل اجتماعا مرتقبا لمناقشة توحيد سعر الصرف.



وأضاف “الدريجة” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأربعاء أن عقد هذا الاجتماع الذي يعتبر الأول منذ عام 2014، يعتبر خطوة ضرورية ومهمة رغم تأخرها ستّ سنوات كلفت الدولة الليبية خلالها حوالي 40 مليار دولار.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر بيانا عقب اجتماع “السراج” أمس بمسؤولي مجلس النواب ومجلس الدولة وديوان المحاسبة والمصرف المركزي ومؤسسة النفط أكد فيه الترحيب بعقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه الاقتصاد المحلي.

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